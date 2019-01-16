Николай Басков порадовался за беременную Викторию Лопырёву

Виктория Лопырёва ответила на частый вопрос поклонников о том, как отреагировал на её беременность Николай Басков. В отличие от Андрея Малахова, отписавшегося от Instagram звезды, певец поздравил бывшую пассию с будущим материнством. "Интересное положение" знаменитости осчастливило и многих её фанатов, однако немало пользователей обрушились на Лопырёву с критикой, узнав, что она увела из семьи женатого мужчину.Папарацци получили фотографии модели, гуляющей с бойфрендом Игорем Булатовым по пляжу Майами. Как выяснилось, бизнесмен был в браке с Татевик Карапетян, но успел расторгнуть отношения.Несмотря на это, когда дочь магната Самвела Карапетяна носила ребёнка, Булатов ушёл от неё к Лопырёвой. По признанию последней, о наследнике своего возлюбленного и его бывшей пассии она ничего не знала.Также появились слухи, что модель и Карапетян дружили, но первая опровергла такую версию. На данный момент Лопырёва публично Булатова не представляет, хотя любит рассуждать об идиллии в отношениях в Instagram.