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Опубликовано фото российского БПЛА «Альтаир» с испытаний над Казанью

Опубликовано первое фото третьего прототипа российского БПЛА «Альтаир», проходящего испытания в небе над Казанью. Тяжёлый беспилотник РФ уникален тем, что практически незаметен на радарах, так как состоит преимущественно из композитных материалов.

Опубликовано фото российского БПЛА «Альтаир» с испытаний над Казанью


Фото третьего прототипа российского БПЛА «Альтаир» в свободном полёте сегодня впервые появилось в Сети. Аппарат был снят во время тестирования в воздушном пространстве над Казанью, что может говорить о его готовности к эксплуатации. Разработкой тяжёлого беспилотника первым занялся ОКБ им. Симонова, но в минувшем году Минобороны сообщило о смене разработчика.

Секретный БПЛА «Альтаир» обладает 5-тонным взлётным весом, двумя мощными турбодвигателями на 250 л.с, по одному на каждом из двух крыльев с размахом в более чем 28 метров. В будущем Министерство обороны России планирует использовать его для проведения разведок, транспортировки груза и выполнения ряда других задач.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:10

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