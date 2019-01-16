Опубликовано фото российского БПЛА «Альтаир» с испытаний над Казанью





Фото третьего прототипа российского БПЛА «Альтаир» в свободном полёте сегодня впервые появилось в Сети. Аппарат был снят во время тестирования в воздушном пространстве над Казанью, что может говорить о его готовности к эксплуатации. Разработкой тяжёлого беспилотника первым занялся ОКБ им. Симонова, но в минувшем году Минобороны сообщило о смене разработчика.Секретный БПЛА «Альтаир» обладает 5-тонным взлётным весом, двумя мощными турбодвигателями на 250 л.с, по одному на каждом из двух крыльев с размахом в более чем 28 метров. В будущем Министерство обороны России планирует использовать его для проведения разведок, транспортировки груза и выполнения ряда других задач.