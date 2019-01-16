В Сети появились данные о смартфоне Vivo Y91
В Сети появилась новая информация касательно смартфона Vivo Y91, представленного компанией в среднем классе современных устройств. Модель выглядит довольно интересно.
Диагональ смартфона составляет 6,22 дюйма (1540х720 рх). Vivo Y91 имеет не лучшие характеристики в рамках рынка. При этом данную модель можно назвать стильной. За адекватную цену производитель предлагает производительную начинку. Гаджет смотрится довольно круто. Для своего класса устройство имеет хорошую камеру. Бренд вообще отличается своим качеством.
Данные преимущества для обычных пользователей можно назвать самыми главными. Модель отличается качеством, небольшой ценой и стильностью. Пока рублёвая стоимость устройства держится в секрете.
Диагональ смартфона составляет 6,22 дюйма (1540х720 рх). Vivo Y91 имеет не лучшие характеристики в рамках рынка. При этом данную модель можно назвать стильной. За адекватную цену производитель предлагает производительную начинку. Гаджет смотрится довольно круто. Для своего класса устройство имеет хорошую камеру. Бренд вообще отличается своим качеством.
Данные преимущества для обычных пользователей можно назвать самыми главными. Модель отличается качеством, небольшой ценой и стильностью. Пока рублёвая стоимость устройства держится в секрете.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00