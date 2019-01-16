АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Ученые обнаружили зоны в мозге, отвечающие за измерение времени

Группа исследователей из Калифорнийского университета смогли обнаружить зоны мозга, отвечающие за измерение временного промежутка. Данное открытие поможет лучше разобраться в деменции, поскольку нарушение именно этих областей говорит о начале болезни Альцгеймера.
Ученые обнаружили зоны в мозге, отвечающие за измерение времени

Как оказалось, о данных зонах мозга говорил еще норвежский психолог и лауреат Нобелевской премии Эдвард Мозер, который обнаружил их у подопытных мышей. В исследовании авторов приняли участие 19 студентов-добровольцев, им показали эпизод сериала «Умерь свой энтузиазм», длина которого составляла 28 минут. Затем студентам показывали отрывок и просили назвать его примерное время в серии, используя временную шкалу. Мыслительный процесс ученые сканировали при помощи МРТ (магнитно-резонансной томографии). Итог показал, что за правильный ответ отвечала активность двух зон в височной доле: первая - это энторинальная кора, которая относится к гиппокамповой формации, а вторая зона - это перихинальная кора. Последнюю немецкий невролог Корбиниан Бродман отметил на карте коры больших полушарий головного мозга полями 35 и 36.

Не так давно ученые из этого же университета выяснили, что именно эти поля отвечают за воспоминания объектов, а с измерением пространства никак не связаны. По мнению руководителя работы Майкла Ясса, время и пространство всегда были связаны, то есть анализ первого помогает в обработке второго. А нынешние результаты показали, что это не так. Данный результат поможет в продвижении изучения ранних симптомов деменции.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Басков порадовался за
Дональд Трамп посчитал все стены в мире
В Сети появились данные о смартфоне
Мария Порошина призналась, что
Вечная мерзлота на севере Сибири
Sirin Labs Кенеса Ракишева открыла
В Москве задержали российского
Sony официально представила фотоаппарат
Андрей Малахов и его программа впервые
Украина вошла в рейтинг стран с
Вашингтон обеспокоен быстрым ростом
В Китае врачи извлекли около 2000
Опубликовано фото российского БПЛА
Насадка на "умную" колонку защитит
Ученые обнаружили зоны в мозге,
Астероид «отрастил» хвост после
Василий Лановой не планирует в 2019
В реке США обнаружили огромный
Алексей Воробьев показал фанатам в
The Sun: Принц Гарри похудел ради Меган
Продажи подержанных авто в России в
"Кровавое суперлуние" может уничтожить
Космический зонд "Кассини" показал
Дочь Дмитрия Маликова Стефания
Звезде фильма «Овод» Андрею Харитонову
"Лаборатория Касперского": Криптовалюта
Сотрудники Новгородского ФСИН приняли
Самый дорогой Mustang продали за 147
Смартфон Samsung Galaxy S10+
"Меня утащило на самое дно": Влад
Просмотреть все новости