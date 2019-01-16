Ученые обнаружили зоны в мозге, отвечающие за измерение времени





Как оказалось, о данных зонах мозга говорил еще норвежский психолог и лауреат Нобелевской премии Эдвард Мозер, который обнаружил их у подопытных мышей. В исследовании авторов приняли участие 19 студентов-добровольцев, им показали эпизод сериала «Умерь свой энтузиазм», длина которого составляла 28 минут. Затем студентам показывали отрывок и просили назвать его примерное время в серии, используя временную шкалу. Мыслительный процесс ученые сканировали при помощи МРТ (магнитно-резонансной томографии). Итог показал, что за правильный ответ отвечала активность двух зон в височной доле: первая - это энторинальная кора, которая относится к гиппокамповой формации, а вторая зона - это перихинальная кора. Последнюю немецкий невролог Корбиниан Бродман отметил на карте коры больших полушарий головного мозга полями 35 и 36.Не так давно ученые из этого же университета выяснили, что именно эти поля отвечают за воспоминания объектов, а с измерением пространства никак не связаны. По мнению руководителя работы Майкла Ясса, время и пространство всегда были связаны, то есть анализ первого помогает в обработке второго. А нынешние результаты показали, что это не так. Данный результат поможет в продвижении изучения ранних симптомов деменции.