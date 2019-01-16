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Мария Порошина призналась, что чувствует себя скованно на телевидении

Российская актриса и мама 5 детей призналась подписчикам своего блога Instagram, что чувствует себя скованно на телевидении. Мария Порошина рассказала, что ей бывает страшно выходить на сцену, но такой опыт полезен для нее как для артистки.

Мария Порошина призналась, что чувствует себя скованно на телевидении

Мария Порошина недавно родила 5 ребенка. После появления долгожданного сына на свет актриса восстанавливает здоровье, но уже задумывается о работе. На страницах Instagram она решила обсудить проблему страха и скованности. По мнению звезды театра и кино, все артисты боятся выходить на сцену, но такой страх является хорошим и полезным для творческого и карьерного роста.

45-летняя Порошина не скрывает, что очень скованно и не комфортно чувствует себя во время прямых эфиров на ток-шоу. Ей тяжело даже рассказывать о фильме "где-нибудь в "Добром утре", а о том, чтобы стать ведущей на телевидении, она боится и думать.

Мария Порошина призналась, что чувствует себя скованно на телевидении

Подписчики микроблога актрисы поддержали кумира, отметив, что из-за таких мелочей такому талантливому человеку, как она, переживать не следует: "Мария, Вам не надо переживать, у Вас очень правдивое и честное лицо, и очень красивое! Всё будет хорошо!","У вас все получится", "Красотка всегда и во всем", "Издержки профессии?", "А вот как раз Вас и хотелось видеть на ТВ. Так что дерзайте, Мария!", "Вы очень талантливая актриса", "Однозначно Вы очень хорошая актриса, и за это Вас любят. А страх на телевидении исчезнет, если это будет ежедневным (частым) обыденным местом Вашего пребывания".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:49

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