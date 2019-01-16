Мария Порошина призналась, что чувствует себя скованно на телевидении

Подписчики микроблога актрисы поддержали кумира, отметив, что из-за таких мелочей такому талантливому человеку, как она, переживать не следует: "Мария, Вам не надо переживать, у Вас очень правдивое и честное лицо, и очень красивое! Всё будет хорошо!","У вас все получится", "Красотка всегда и во всем", "Издержки профессии?", "А вот как раз Вас и хотелось видеть на ТВ. Так что дерзайте, Мария!", "Вы очень талантливая актриса", "Однозначно Вы очень хорошая актриса, и за это Вас любят. А страх на телевидении исчезнет, если это будет ежедневным (частым) обыденным местом Вашего пребывания".

Мария Порошина недавно родила 5 ребенка. После появления долгожданного сына на свет актриса восстанавливает здоровье, но уже задумывается о работе. На страницах Instagram она решила обсудить проблему страха и скованности. По мнению звезды театра и кино, все артисты боятся выходить на сцену, но такой страх является хорошим и полезным для творческого и карьерного роста.45-летняя Порошина не скрывает, что очень скованно и не комфортно чувствует себя во время прямых эфиров на ток-шоу. Ей тяжело даже рассказывать о фильме "где-нибудь в "Добром утре", а о том, чтобы стать ведущей на телевидении, она боится и думать.