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Вечная мерзлота на севере Сибири прогрелась на 1 градус за 10 лет

Учёные заявили, что вечная мерзлота на севере Сибири прогрелась на 1 градус за последние 10 лет. Также появились сведения о том, что подобная тенденция распространяется практически на все территории многолетней мерзлоты в мире.

Вечная мерзлота на севере Сибири прогрелась на 1 градус за 10 лет


Группа учёных из 26 стран объединилась для проведения масштабных наблюдений за изменением уровня температуры на территориях вечной мерзлоты. Для этого в разных точках мира были пробурены скважины глубиной в 10 метров (это позволяет экспертам избежать в подсчётах погрешностей, связанных с сезонными колебаниями температур), где каждый год фиксировались любые изменения. Согласно отчёту команды, опубликованному в Nature Communications, вечная мерзлота на севере Сибири за последние 10 лет прогрелась уже на 1 градус. Кроме того, в отдельных частях мира температура многолетнего промёрзшего грунта уже вышла в ноль, где-то осталась неизменной или выросла на несколько десятых градуса. В среднем по всему миру она поднялась на 0,29 градусов с 2007 года.

Учёные выяснили и то, что прогрев вечной мерзлоты влечёт за собой ухудшение ситуации с глобальным потеплением. Кроме того, таяние промёрзшего грунта чревато высвобождением из него закованных там низкими температурами метана и углекислого газа, что, в свою очередь, уже к 2100 году неизбежно повысит температуру ещё на 0,13-0,27 градуса.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:45

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