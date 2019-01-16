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В реке США обнаружили огромный вращающийся ледяной диск

В реке Пресумпскот в городе Уэстбрук (США) обнаружили огромный вращающийся ледяной диск. Природный феномен привлёк множество горожан и туристов.

В реке США обнаружили огромный вращающийся ледяной диск

Как передаёт "ПолитЭксперт", в американском штате Мэн местные жители стали свидетелями необычного явления в виде ледяного 90-метрового диска, образовавшегося в реке. Вращающийся круг засняли с квадрокоптера, и вскоре видео стало набирать большую популярность в Сети. Как рассказывают очевидцы, с высоты кусок льда правильной дискообразной формы напоминает планету.

При своём огромном размере он постоянно вращается. Эксперты объяснили, что река Пресумпскот имеет необычный изгиб русла в сочетании с довольно медленным течением. Сначала образовавшийся лёд имел неправильную форму, но был захвачен вихревым потоком.

Постоянное движение сточило острые края, сделав диск таким гладким. Посмотреть на необычное явление, которое жители Уэстбрука не наблюдали никогда ранее, собрался весь город и американская пресса.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:41

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