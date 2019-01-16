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В Китае врачи извлекли около 2000 желчных камней у любительницы жирной еды

В одной из больниц Китая врачи извлекли из желчного пузыря китаянки 2000 камней, диаметр самых крупных достигал 0,8 см. По мнению докторов, их образование обусловлено употреблением пациенткой жирной еды.
В Китае врачи извлекли около 2000 желчных камней у любительницы жирной еды

На днях жительница города Гуйян (провинция Гуйчжоу) обратилась в местную больницу с жалобами на острую боль в животе. После осмотра врачи обнаружили, что ее желчный пузырь увеличен, и отправили на операционный стол. В ходе малоинвазивной операции им удалось освободить ее орган от множества камней. После успешной операции китаянку оставили в больнице под наблюдением специалистов.

По словам медиков, данная аномалия связана с неправильным рационом. Ведь вскоре выяснилось, что их пациентка пропускала завтраки и не употребляла нужного количества воды, а в качестве пищи предпочитала фасфуд.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:17

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