В Китае врачи извлекли около 2000 желчных камней у любительницы жирной еды
В одной из больниц Китая врачи извлекли из желчного пузыря китаянки 2000 камней, диаметр самых крупных достигал 0,8 см. По мнению докторов, их образование обусловлено употреблением пациенткой жирной еды.
На днях жительница города Гуйян (провинция Гуйчжоу) обратилась в местную больницу с жалобами на острую боль в животе. После осмотра врачи обнаружили, что ее желчный пузырь увеличен, и отправили на операционный стол. В ходе малоинвазивной операции им удалось освободить ее орган от множества камней. После успешной операции китаянку оставили в больнице под наблюдением специалистов.
По словам медиков, данная аномалия связана с неправильным рационом. Ведь вскоре выяснилось, что их пациентка пропускала завтраки и не употребляла нужного количества воды, а в качестве пищи предпочитала фасфуд.
На днях жительница города Гуйян (провинция Гуйчжоу) обратилась в местную больницу с жалобами на острую боль в животе. После осмотра врачи обнаружили, что ее желчный пузырь увеличен, и отправили на операционный стол. В ходе малоинвазивной операции им удалось освободить ее орган от множества камней. После успешной операции китаянку оставили в больнице под наблюдением специалистов.
По словам медиков, данная аномалия связана с неправильным рационом. Ведь вскоре выяснилось, что их пациентка пропускала завтраки и не употребляла нужного количества воды, а в качестве пищи предпочитала фасфуд.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:17