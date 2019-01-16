"Кровавое суперлуние" может уничтожить человечество по предсказанию инков





Пастор уверен, что "кровавое суперлуние" - знак грядущего конца света. По его словам, это подтверждают наблюдения инков, населявших территорию Южной Америки в XV-XVI вв. Они всегда связывали любые лунные и солнечные аномалии с неотвратимыми катастрофами.Но представители официальной науки отвергают эту теорию, так как подобное затмение Луны происходит регулярно и не связано с катаклизмами, происходящими на Земле, а цвет ночного светила зависит от освещения. Суперлуние можно наблюдать, когда спутник Земли расположен наиболее близко к планете, а "кровавым" он становится, когда между Луной и Солнцем проходит Земля.