Насадка на "умную" колонку защитит пользователей от прослушки





Изобретение специалистов из Дании позволяет не только защитить себя от нежелательного прослушивания, но и изменить имя голосовому помощнику. Насадка постоянно создает белый шум, который передается в микрофон "умного" гаджета. Прерывается это действие только в случае произношения пользователем активационного слова. Разработчики Бъорн Карманн и Торе Кнудсен создали девайс и программу с открытым кодом, которая позволит управлять им и гарантированно защищать сказанное юзером от записи "умным" помощником.Устройство распечатали на 3D-принтере. Насадка оснащена одноплатным компьютером Raspberry Pi, а также микрофонами и динамиками. Перед тем, как начать работать, пользователь должен задать активационную фразу. В то время, как произносится код, устройство записывает голос, после чего изучает нейросетевой алгоритм, который будет использоваться для распознания речи.Работая, насадка постоянно издает слабые помехи. Его динамики расположены непосредственно возле самого микрофона колонки, что дает возможность оглушить ее. Устройство беспрерывно прослушивает речь владельца в поисках необходимой фразы. Словив необходимые слова, динамики умолкают.