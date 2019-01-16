АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Астероид «отрастил» хвост после столкновения с себе подобным небесным телом

Астрономы обнаружили астероид, который «отрастил» хвост после столкновения с подобным себе небесным телом. Учёные считают, что это произошло совсем недавно, и уже ждут более детальных снимков с крупных телескопов.

Астероид «отрастил» хвост после столкновения с себе подобным небесным телом

Проводя наблюдения за известным астероидом Голт (Gault 6478), члены проекта ATLAS заметили странную светящуюся полосу вслед за ним, которой ранее не было видно. Изучив полученные снимки, астрономы пришли к выводу, что астероид «отрастил» несвойственный ему хвост после столкновения с другим подобным себе небесным телом, и теперь временно напоминает комету, для которой как раз и характерны такие следы из летучих веществ и газа.

Астероид «отрастил» хвост после столкновения с себе подобным небесным телом

Первым, кто заметил хвост Голта, стал британский астроном Дэмиан Пич, заметивший его при помощи двух телескопов проекта ATLAS, установленных на территории Гавайских островов. Теперь учёные надеются получить аналогичные, но уже более чёткие данные и снимки с мощных телескопов, например, «Хаббл».



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 16:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Басков порадовался за
Дональд Трамп посчитал все стены в мире
В Сети появились данные о смартфоне
Мария Порошина призналась, что
Вечная мерзлота на севере Сибири
Sirin Labs Кенеса Ракишева открыла
В Москве задержали российского
Sony официально представила фотоаппарат
Андрей Малахов и его программа впервые
Украина вошла в рейтинг стран с
Вашингтон обеспокоен быстрым ростом
В Китае врачи извлекли около 2000
Опубликовано фото российского БПЛА
Насадка на "умную" колонку защитит
Ученые обнаружили зоны в мозге,
Астероид «отрастил» хвост после
Василий Лановой не планирует в 2019
В реке США обнаружили огромный
Алексей Воробьев показал фанатам в
The Sun: Принц Гарри похудел ради Меган
Продажи подержанных авто в России в
"Кровавое суперлуние" может уничтожить
Космический зонд "Кассини" показал
Дочь Дмитрия Маликова Стефания
Звезде фильма «Овод» Андрею Харитонову
"Лаборатория Касперского": Криптовалюта
Сотрудники Новгородского ФСИН приняли
Самый дорогой Mustang продали за 147
Смартфон Samsung Galaxy S10+
"Меня утащило на самое дно": Влад
Просмотреть все новости