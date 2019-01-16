Астероид «отрастил» хвост после столкновения с себе подобным небесным телом





Проводя наблюдения за известным астероидом Голт (Gault 6478), члены проекта ATLAS заметили странную светящуюся полосу вслед за ним, которой ранее не было видно. Изучив полученные снимки, астрономы пришли к выводу, что астероид «отрастил» несвойственный ему хвост после столкновения с другим подобным себе небесным телом, и теперь временно напоминает комету, для которой как раз и характерны такие следы из летучих веществ и газа.Первым, кто заметил хвост Голта, стал британский астроном Дэмиан Пич, заметивший его при помощи двух телескопов проекта ATLAS, установленных на территории Гавайских островов. Теперь учёные надеются получить аналогичные, но уже более чёткие данные и снимки с мощных телескопов, например, «Хаббл».