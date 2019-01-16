Василий Лановой не планирует в 2019 году съемки в кино из-за занятости в театре





По словам Василия Ланового в его планах нет съемок в кино, поскольку он намерен работать только в театре. На сегодняшний день, кстати, он играет в постановке «Посвящение Еве», автором которой выступил Сергей Яшин. К слову, в театре Вахтангова легендарный артист трудится, а точнее - служит, уже более 50 лет.Также Василий Лановой рассказал, что с его здоровьем все в порядке, но все же связал самочувствие с погодой. «Вон погода, смотрите какая. Одна слякоть. Была бы зима — зимой меньше бы болели», — добавил актер.