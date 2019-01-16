Алексей Воробьев показал фанатам в Instagram, как внешне изменился за 10 лет
Алексей Воробьев принял решение показать фанатам в соцсети Instagram, как внешне изменился он за десять лет. Певец обнародовал в своем аккаунте коллаж из двух публикаций, где на одной из них актёр запечатлен в 2009 г., а на второй — в 2019 г.
На данных фото можно увидеть, как изменился за эти годы артист. Подписчики сразу же принялись сравнивать фотографии Алексея Воробьева. По словам фанатов, их кумир за десять лет практически не изменился. Фолловеры отметили, что вокалист из «лапочки» преобразился в «настоящего мужчину».
Некоторые фанаты сказали, что в последнее время исполнитель песен на фото запечатлен с грустными глазами, в которых отражается «печаль и одиночество». Публикация в течение четырнадцати часов собрала свыше 92 тысяч отметок «Мне нравится» и более 810 комментариев от многочисленных поклонников знаменитости.
Ранее стало известно, что актер и певец Алексей Воробьев единственный из россиян вошел в сотню самых привлекательных мужчин мира..
На данных фото можно увидеть, как изменился за эти годы артист. Подписчики сразу же принялись сравнивать фотографии Алексея Воробьева. По словам фанатов, их кумир за десять лет практически не изменился. Фолловеры отметили, что вокалист из «лапочки» преобразился в «настоящего мужчину».
Некоторые фанаты сказали, что в последнее время исполнитель песен на фото запечатлен с грустными глазами, в которых отражается «печаль и одиночество». Публикация в течение четырнадцати часов собрала свыше 92 тысяч отметок «Мне нравится» и более 810 комментариев от многочисленных поклонников знаменитости.
Ранее стало известно, что актер и певец Алексей Воробьев единственный из россиян вошел в сотню самых привлекательных мужчин мира..