The Sun: Принц Гарри похудел ради Меган Маркл





Инсайдеры, интересующиеся личной жизни правящей семьи Великобритании, узнали, как брак с Меган Маркл повлиял на принца Гарри. По совету супруги-вегетарианки герцог Сассекский не только расстался с вредными привычками, но даже сократил в рационе мясные продукты. Помимо тренировок в спортзале, внук королевы Елизаветы занимается йогой и практикует медитацию.Недавно принц побывал в Беркенхеде, где встретился с Келсангу Сонату, буддийским монахом. Ему будущий отец рассказал, как сильно поменялась его жизнь в лучшую сторону с обретением полезных привычек.Пресса также стала замечать, что принц Гарри постройнел, стал выглядеть свежо и счастливо. Меган Маркл показала мужу другой образ жизни, считают друзья королевского семейства.Будущие родители едят больше овощей и фруктов, а кофе и спиртное заменяют минеральной водой. Тем не менее, писательница Джилл Купер успела раскритиковать бывшую актрису за навязывание супругу собственных предпочтений.