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The Sun: Принц Гарри похудел ради Меган Маркл

Принц Гарри похудел ради Меган Маркл, отказавшись от мяса и начав заниматься йогой, пишет издание The Sun. От американской жены королевский наследник перенял многие привычки, включая ежедневную медитацию.
The Sun: Принц Гарри похудел ради Меган Маркл

Инсайдеры, интересующиеся личной жизни правящей семьи Великобритании, узнали, как брак с Меган Маркл повлиял на принца Гарри. По совету супруги-вегетарианки герцог Сассекский не только расстался с вредными привычками, но даже сократил в рационе мясные продукты. Помимо тренировок в спортзале, внук королевы Елизаветы занимается йогой и практикует медитацию.

Недавно принц побывал в Беркенхеде, где встретился с Келсангу Сонату, буддийским монахом. Ему будущий отец рассказал, как сильно поменялась его жизнь в лучшую сторону с обретением полезных привычек.

Пресса также стала замечать, что принц Гарри постройнел, стал выглядеть свежо и счастливо. Меган Маркл показала мужу другой образ жизни, считают друзья королевского семейства.
The Sun: Принц Гарри похудел ради Меган Маркл

Будущие родители едят больше овощей и фруктов, а кофе и спиртное заменяют минеральной водой. Тем не менее, писательница Джилл Купер успела раскритиковать бывшую актрису за навязывание супругу собственных предпочтений.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:27

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