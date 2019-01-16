Продажи подержанных авто в России в прошлом году увеличились на 2,4%





Самый большой объём пришелся на машины марки Lada. Она в прошлом году заняла 1/4 авторынка подержанных авто (1 400 000 экземпляров). Данный показатель оказался меньше на 3,4 процента. Второе место по популярности досталось подержанным машинам марки Toyota. Данные автомобили продали в количестве 602 600 экземпляров (плюс 27%). На третьем месте самых популярных подержанных машин оказался Nissan – 301 900 авто (плюс 7,1%).Четвертое место досталось Hyundai – 270 900 машин (плюс 11,9%). На пятом месте оказалась KIA – 241 600 единиц (плюс 19,7 процента). Самой реализуемой подержанной моделью в 2018 году осталась LADA 2114 (147 000 авто).