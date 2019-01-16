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Сотрудники Новгородского ФСИН приняли роды в мужской колонии

Сотрудники Новгородского ФСИН успешно приняли роды у молодой девушки в мужской колонии, отметив, что такое у них произошло впервые за несколько десятков лет. Роженицей оказалась супруга одного из осуждённых, прибывшая накануне к нему на длительное свидание, передаёт Interfax.

Сотрудники Новгородского ФСИН приняли роды в мужской колонии

Сотрудники Новгородского ФСИН в ночь с 15 на 16 января успешно приняли роды в мужской колонии у 23-летней супруги одного из осуждённых. Женщина прибыла в посёлок Панковка, где и отбывает наказание её муж, на длительное с ним свидание, так как о риске преждевременных родов ничего не свидетельствовало. Несмотря на экстренную ситуацию, работники новгородского ФСИН не растерялись, а взяли себя в руки, оказав вместе с супругом рожавшей всю необходимую ей помощь во время ожидания приезда скорой помощи, а после помогали медикам принимать роды.

Уже известно, что супруга заключённого родила девочку 43 см и 2 кг весом. В данный момент мама вместе с ребёнком находятся в стационаре родильного дома Великого Новгорода.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:35

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