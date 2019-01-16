Дочь Дмитрия Маликова Стефания рассталась с сыном миллиардера





Стефания Маликова и Леонид Груздев производили впечатление счастливой влюбленной пары, но после двухлетнего романа появилась информация о том, что дочь певца и сын миллиардера расстались. Молодых людей часто замечали вместе на светских мероприятиях, вместе дети знаменитых родителей станцевали первый вальс на Балу Дебютанток Tatler.Но сейчас Стефания Маликова удалила все фото с бывшим возлюбленным из Instagram. Причина разлуки одной из самых красивых и перспективных пар простая и банальная - прошла любовь. Девушка начала замечать, что чувства избранника к ней остыли, так как он мало уделял ей времени.Наследница композитора призналась, что первый шаг - за мужчиной, в худшем случае есть риск поменяться с ним местами. По словам Стефании Маликовой, такой расклад может испортить начало отношений и приведет к их быстрому завершению. Вероятно, так и произошло у дочери исполнителя и сына экс-губернатора.