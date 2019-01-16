Звезде фильма «Овод» Андрею Харитонову друзья собирают деньги на лечение рака





В 80-х годах Андрея Харитонова считали главным российским секс-символом. Но известность не лучшим образом повлияла на артиста, и он начал злоупотреблять алкогольными напитками. Однако Андрею Игоревичу удалось побороть зависимость и вернуться к творческой работе. Он играл в театре, а также пробовал себя в качестве телеведущего и режиссера. В прошедшем году появлялась информация, что у артиста была обнаружена онкология. По имеющимся данным, тогда Харитонов перенес хирургическое вмешательство по удалению злокачественной опухоли, но болезнь так и не отступила.Татьяна Стрельбицкая заявила, что недуг «сжирает» киноактера. По ее словам, как оказалось Харитонов не нужен тем, кто создал свое благополучие на его труде и таланте. Она призвала пользователей Сети помочь знаменитости, так как, по ее мнению, артисты служат не театрам и киностудиям, а зрителям. Подписчики заявили, что от данной информации они просто в шоке. Многие фолловеры стали писать Андрею Игоревичу теплые слова поддержки, желая ему скорейшего выздоровления.