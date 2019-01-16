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Звезде фильма «Овод» Андрею Харитонову друзья собирают деньги на лечение рака

На днях в соцсети Facebook художник Татьяна Стрельбицкая сообщила о непростой ситуации звезды фильма «Овод» Андрея Харитонова. Друзья актера начали собирать знаменитому актеру деньги на борьбу с онкологией.

Звезде фильма «Овод» Андрею Харитонову друзья собирают деньги на лечение рака

В 80-х годах Андрея Харитонова считали главным российским секс-символом. Но известность не лучшим образом повлияла на артиста, и он начал злоупотреблять алкогольными напитками. Однако Андрею Игоревичу удалось побороть зависимость и вернуться к творческой работе. Он играл в театре, а также пробовал себя в качестве телеведущего и режиссера. В прошедшем году появлялась информация, что у артиста была обнаружена онкология. По имеющимся данным, тогда Харитонов перенес хирургическое вмешательство по удалению злокачественной опухоли, но болезнь так и не отступила.

Звезде фильма «Овод» Андрею Харитонову друзья собирают деньги на лечение рака

Татьяна Стрельбицкая заявила, что недуг «сжирает» киноактера. По ее словам, как оказалось Харитонов не нужен тем, кто создал свое благополучие на его труде и таланте. Она призвала пользователей Сети помочь знаменитости, так как, по ее мнению, артисты служат не театрам и киностудиям, а зрителям. Подписчики заявили, что от данной информации они просто в шоке. Многие фолловеры стали писать Андрею Игоревичу теплые слова поддержки, желая ему скорейшего выздоровления.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:46

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