"Лаборатория Касперского": Криптовалюта остаётся в России "тёмной лошадкой"
Криптовалюта остаётся в России "тёмной лошадкой", считают сотрудники "Лаборатории Касперского". Тем не менее, 40 процентов граждан страны не пользуются виртуальными деньгами.
"Лаборатория Касперского" провела масштабный опрос российских пользователей интернета, узнав, как много из них негативно и позитивно настроены к криптовалютам. Оказалось, что 40 процентов респондентов в биткоины и прочие деньги не вкладывались и не собираются в будущем. 37 процентов россиян принципа работы криптовалют не понимают вовсе.
Всего 6 процентов опрошенных хотя бы раз покупали виртуальные деньги, 7 процентов - майнили сами. 5 процентов пользователей оставили деятельность по причине недостаточных инвестиций либо просто перестали видеть выгоду. Алексей Маланов из проводившей опрос компании считает, что нестабильность и новизна вполне объясняют отношение россиян к криптовалютам.
Последние не являются физическими, однако вложения и риски вполне реальны. 2 процента респондентов сталкивались с вирусными атаками, теряя виртуальные деньги. Один из 10 пользователей пострадал от преступных криптомайнеров.
"Лаборатория Касперского" провела масштабный опрос российских пользователей интернета, узнав, как много из них негативно и позитивно настроены к криптовалютам. Оказалось, что 40 процентов респондентов в биткоины и прочие деньги не вкладывались и не собираются в будущем. 37 процентов россиян принципа работы криптовалют не понимают вовсе.
Всего 6 процентов опрошенных хотя бы раз покупали виртуальные деньги, 7 процентов - майнили сами. 5 процентов пользователей оставили деятельность по причине недостаточных инвестиций либо просто перестали видеть выгоду. Алексей Маланов из проводившей опрос компании считает, что нестабильность и новизна вполне объясняют отношение россиян к криптовалютам.
Последние не являются физическими, однако вложения и риски вполне реальны. 2 процента респондентов сталкивались с вирусными атаками, теряя виртуальные деньги. Один из 10 пользователей пострадал от преступных криптомайнеров.
Экономика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:39