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"Лаборатория Касперского": Криптовалюта остаётся в России "тёмной лошадкой"

Криптовалюта остаётся в России "тёмной лошадкой", считают сотрудники "Лаборатории Касперского". Тем не менее, 40 процентов граждан страны не пользуются виртуальными деньгами.
"Лаборатория Касперского": Криптовалюта остаётся в России "тёмной лошадкой"

"Лаборатория Касперского" провела масштабный опрос российских пользователей интернета, узнав, как много из них негативно и позитивно настроены к криптовалютам. Оказалось, что 40 процентов респондентов в биткоины и прочие деньги не вкладывались и не собираются в будущем. 37 процентов россиян принципа работы криптовалют не понимают вовсе.

Всего 6 процентов опрошенных хотя бы раз покупали виртуальные деньги, 7 процентов - майнили сами. 5 процентов пользователей оставили деятельность по причине недостаточных инвестиций либо просто перестали видеть выгоду. Алексей Маланов из проводившей опрос компании считает, что нестабильность и новизна вполне объясняют отношение россиян к криптовалютам.

Последние не являются физическими, однако вложения и риски вполне реальны. 2 процента респондентов сталкивались с вирусными атаками, теряя виртуальные деньги. Один из 10 пользователей пострадал от преступных криптомайнеров.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:39

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