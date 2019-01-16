"Лаборатория Касперского": Криптовалюта остаётся в России "тёмной лошадкой"





"Лаборатория Касперского" провела масштабный опрос российских пользователей интернета, узнав, как много из них негативно и позитивно настроены к криптовалютам. Оказалось, что 40 процентов респондентов в биткоины и прочие деньги не вкладывались и не собираются в будущем. 37 процентов россиян принципа работы криптовалют не понимают вовсе.Всего 6 процентов опрошенных хотя бы раз покупали виртуальные деньги, 7 процентов - майнили сами. 5 процентов пользователей оставили деятельность по причине недостаточных инвестиций либо просто перестали видеть выгоду. Алексей Маланов из проводившей опрос компании считает, что нестабильность и новизна вполне объясняют отношение россиян к криптовалютам.Последние не являются физическими, однако вложения и риски вполне реальны. 2 процента респондентов сталкивались с вирусными атаками, теряя виртуальные деньги. Один из 10 пользователей пострадал от преступных криптомайнеров.