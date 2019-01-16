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Самый дорогой Mustang продали за 147 миллионов рублей

Mustang Shelby GT500 Super Snake 1967 года выпуска продали на аукционе. Автомобиль ушел с молотка за 147 миллионов рублей и стал самым дорогим представителем своей марки.
Самый дорогой Mustang продали за 147 миллионов рублей

Купе Shelby GT500 Super Snake приобрели во время торгов в аукционном доме Mecum. Новый владелец отдал за него 2,2 миллиона долларов США, что равняется 147 миллионам рублей. Данная цена оказалась в двое больше ожидаемой организаторами аукциона. Транспортное средство уже во второй раз стало самым дорогим представителем семейства Mustang из тех, которые выставлялись на торги.

Проданный Shelby является единственным экземпляром в своем роде. Производитель планировал выпустить 50 единиц купе. Однако, себестоимость автомобиля оказалась достаточно высокой. Она превышала затраты в два раза и равнялась примерно восьми тысячам долларов. Это привело к тому, что проект свернули. Единственный собранные экземпляр был продан за пять тысяч долларов. Shelby GT500 Super Snake имеет восьмицилиндровый двигатель с объемом семь литров и мощностью в 500 лошадиных сил. Пробег автомобиля достигает порядка 800 километров. Не смотря на это, шины Goodyear Thunderbolt смогли сохранить 97 процентов своего оригинального рисунка. Напомним, что впервые данная машина была признана самой дорогой в своем роде после того, как ее продали на аукционе 2013 года за 1,3 миллиона долларов США.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:29

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