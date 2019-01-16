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Смартфон Samsung Galaxy S10+ протестировали в Geekbench

Смартфон версии Galaxy S10+ известного бренда Samsung отметили в базе Geekbench. Это говорит о приближении анонса гаджетов новой серии S10.

Смартфон Samsung Galaxy S10+ протестировали в Geekbench


Специалисты в Geekbench отметили данные тестирований версии на базе SoC Snapdragon 855. Устройство в базе имеет каталожный номер SM-G975. В итоге результаты теста признали неутешительными. Инсайдеры наделили модель ОЗУ на 8/12 Гб. В итоге оперативная память составила 6 Гб. Производительность гаджета также была не на высоте.

Вследствие многопоточных тестов Geekbench было выяснено, что мощность модификации на платформе SoC Snapdragon 855 является меньшей в сравнении с Xperia XZ4 от Sony. Разрыв оказался очень приличным – 2 500 баллов. Смартфон осуществляет работу под управлением «операционки» Android 9.0 Pie.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:17

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