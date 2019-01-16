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"Меня утащило на самое дно": Влад Соколовский прокомментировал развод с Ритой Дакотой

Известный российский певец Влад Соколовский в своем блоге Instagram прокомментировал развод со своей супругой Ритой Дакотой. Он опубликовал ряд видеообращений, где рассказал, что очень сожалеет о разводе с женой и о боли, которую ей причинил.
"Меня утащило на самое дно": Влад Соколовский прокомментировал развод с Ритой Дакотой

Рита Дакота и Влад Соколовский создавали впечатление очень гармоничной и любящей пары. Однако их союз распался, несмотря на кажущуюся безоблачность. Оказалось, что певец изменял своей супруге, и когда она об этом узнала, то собрала вещи, их общую дочь Мию и ушла. Позднее она подала на развод. На данный момент Дакота отдыхает на Бали с наследницей и друзьями, там же проводит отпуск и Соколовский.

После неожиданной встречи в одном из супермаркетов острова, певец решил записать видеоролики, где рассказал о своих чувствах и мыслях, касательно своего поведения в браке. На пороге магазина он встретился с подругой бывшей жены Айзой Анохиной, которая с презрением спросила его: «Что же ты наделал?». На видео Соколовский признается, что долгое время не мог понять, что именно натворил. Ему жаль, что все получилось так печально. А понял он все это после того, как его утащило на самое дно.

Читатели блога Влада Соколовского раскритиковали данное обращение артиста, мол, почти полгода молчания и тут резко заговорил об обиде. По их мнению, эти видео уже никому не нужны, поскольку слишком поздно пришло понимание.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:08

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