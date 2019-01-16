Xiaomi хочет весь дисплей смартфонов задействовать для сканера отпечатков





В соцсети Weibo был выложен видеоролик, который демонстрирует увеличенную площадь используемого сканера отпечатков, размещённого под экранами устройств. Защита настраивается благодаря одному нажатию. Потом пользователю предоставляется возможность разблокировки смартфона за счёт прикосновения к определённым частям монитора. Площадь данного участка монитора составляет 50х25 миллиметров. Лин Бин отмечает, что это в пять раз больше в сравнении со стандартной зоной, которую представляют в рамках рынка гаджетов, а также в пятнадцать раз больше классического современного сканера в задней панели устройства Xiaomi.Разработчики увеличивают в размерах данную технологию, а также повышают скорость работы используемого сканера. По словам президента Xiaomi, данная технология должна появиться в следующих устройствах, если задумка понравится поклонникам продукции.