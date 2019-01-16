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Xiaomi хочет весь дисплей смартфонов задействовать для сканера отпечатков

Лин Бин, являющийся президентом Xiaomi, показал элементы улучшенной современной биометрической технологии. В данном случае производитель смартфонов хочет весь дисплей задействовать для сканера отпечатков пальцев.

Xiaomi хочет весь дисплей смартфонов задействовать для сканера отпечатков


В соцсети Weibo был выложен видеоролик, который демонстрирует увеличенную площадь используемого сканера отпечатков, размещённого под экранами устройств. Защита настраивается благодаря одному нажатию. Потом пользователю предоставляется возможность разблокировки смартфона за счёт прикосновения к определённым частям монитора. Площадь данного участка монитора составляет 50х25 миллиметров. Лин Бин отмечает, что это в пять раз больше в сравнении со стандартной зоной, которую представляют в рамках рынка гаджетов, а также в пятнадцать раз больше классического современного сканера в задней панели устройства Xiaomi.

Разработчики увеличивают в размерах данную технологию, а также повышают скорость работы используемого сканера. По словам президента Xiaomi, данная технология должна появиться в следующих устройствах, если задумка понравится поклонникам продукции.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:54

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