Максим Галкин показал зимушку подмосковную под французские песнопения
Известный российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram «зимушку подмосковную» под французские песнопения. Его новый ролик вызвал неподдельный интерес у многочисленной армии подписчиков.
Максим Галкин с большим удовольствием делится подробностями из жизни звездного семейства. Его очередной ролик снова был посвящен красотам Подмосковья, а также великолепной атмосфере, которая царит в его отношениях с детьми Лизой и Гарри.
Фолловеры с воодушевлением поддержали своего кумира, выразив ему и его наследникам массу теплых слов и пожеланий.
Ранее Максим Галкин опроверг информацию о том, что Алле Пугачевой стало плохо на съемках в «Останкино».
Максим Галкин с большим удовольствием делится подробностями из жизни звездного семейства. Его очередной ролик снова был посвящен красотам Подмосковья, а также великолепной атмосфере, которая царит в его отношениях с детьми Лизой и Гарри.
Фолловеры с воодушевлением поддержали своего кумира, выразив ему и его наследникам массу теплых слов и пожеланий.
«Клёвая зимушка! Счастливая!», «Жизнь у вас как сказка!», «Не видео, а прямо зрительный десерт. Вкусно!!», - откликнулись в Сети.
Ранее Максим Галкин опроверг информацию о том, что Алле Пугачевой стало плохо на съемках в «Останкино».