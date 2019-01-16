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Максим Галкин показал зимушку подмосковную под французские песнопения

Известный российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram «зимушку подмосковную» под французские песнопения. Его новый ролик вызвал неподдельный интерес у многочисленной армии подписчиков.

Максим Галкин показал зимушку подмосковную под французские песнопения

Максим Галкин с большим удовольствием делится подробностями из жизни звездного семейства. Его очередной ролик снова был посвящен красотам Подмосковья, а также великолепной атмосфере, которая царит в его отношениях с детьми Лизой и Гарри.

Фолловеры с воодушевлением поддержали своего кумира, выразив ему и его наследникам массу теплых слов и пожеланий.

«Клёвая зимушка! Счастливая!», «Жизнь у вас как сказка!», «Не видео, а прямо зрительный десерт. Вкусно!!», - откликнулись в Сети.


Ранее Максим Галкин опроверг информацию о том, что Алле Пугачевой стало плохо на съемках в «Останкино».



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:50

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