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Певица Саша Project рассказала об угрозах перед концертом в Дагестане

Известная российская исполнительница Саша Project рассказала об угрозах, полученных перед концертом в Дагестане. Выступление запланировано на 19 января, но певица боится ехать в республику из-за предупреждений о расправе.

Певица Саша Project рассказала об угрозах перед концертом в Дагестане

Оксана Кабунина, выступающая под псевдонимом Саша Project, может отменить свои гастроли в Дагестане. Это связано с многочисленными угрозами, поступающими звезде и членам её команды в социальных сетях. Неизвестные запугивают певицу кровавой расправой, если она не передумает выступать в республике.

В одном из сообщений говорится, что Саше Project не стоит приезжать с концертом, так это может плохо обернуться для нее. Несмотря на то, что выступление запланировано в ближайшую субботу, организаторы задумываются об его отмене. Представители звезды обсудили этот вопрос с Мурадом Гаджиевым, занимающим должность заместителя министра культуры республики. Он пообещал разобраться с этой проблемой.
Певица Саша Project рассказала об угрозах перед концертом в Дагестане

В личном блоге Instagram организатор мероприятия Хайрудин Алиев написал, что выступление российской звезды все же состоится при поддержке Министерства внутренних дел, а также Министерства культуры Дагестана.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:32

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