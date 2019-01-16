Певица Саша Project рассказала об угрозах перед концертом в Дагестане





Оксана Кабунина, выступающая под псевдонимом Саша Project, может отменить свои гастроли в Дагестане. Это связано с многочисленными угрозами, поступающими звезде и членам её команды в социальных сетях. Неизвестные запугивают певицу кровавой расправой, если она не передумает выступать в республике.В одном из сообщений говорится, что Саше Project не стоит приезжать с концертом, так это может плохо обернуться для нее. Несмотря на то, что выступление запланировано в ближайшую субботу, организаторы задумываются об его отмене. Представители звезды обсудили этот вопрос с Мурадом Гаджиевым, занимающим должность заместителя министра культуры республики. Он пообещал разобраться с этой проблемой.В личном блоге Instagram организатор мероприятия Хайрудин Алиев написал, что выступление российской звезды все же состоится при поддержке Министерства внутренних дел, а также Министерства культуры Дагестана.