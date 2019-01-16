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Настю Рыбку и Алекса Лесли депортируют из Таиланда 17 января

Настю Рыбку и Алекса Лесли депортируют из Таиланда 17 января решением иммиграционного бюро страны. Осуждённые отправятся в Белоруссию и Россию, где числятся гражданами.
Настю Рыбку и Алекса Лесли депортируют из Таиланда 17 января

Нейтан Фини из коллегии Thailand Bail сообщил, что Настя Рыбка и Алекс Лесли готовятся к отбытию из Таиланда, где находились в заключении с февраля прошлого года. Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова обвинили в незаконной организации в чужой стране секс-тренинга, на котором присутствовали 40 россиян и белорусов. Подозреваемые находились в центре временного проживания, откуда 17 января их перевезут в аэропорт Суварнабхуми.

Всего в феврале под стражу взяли десятерых туристов, организовавших тренинг в Паттайе. Нелегальная работа в Таиланде предусматривает штраф в 3 тысячи долларов либо 2-летнее тюремное заключение. Однако в апреле по данной статье Рыбку и Лесли оправдали, и под арестом они уже оставались как подозреваемые в проведении тренинга.

В ближайшее время Таиланд покинут 8 человек, работавших с Кирилловым и Вашукевич. Последняя обязана быть доставлена непосредственно в Белоруссию, однако ввиду отсутствия прямой связи двух стран, может лететь через Финляндию, Украину иди другие государства.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:32

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