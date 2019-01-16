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Исчезновение Армена Джигарханяна заставило общественность поволноваться

Знаменитый российский актер и руководитель Московского драмтеатра Армен Джигарханян заставил поволноваться многих поклонников и коллег. Дело в том, что уже долгое время он не появляется на публике и на своем рабочем месте.

Исчезновение Армена Джигарханяна заставило общественность поволноваться

Как сообщили в театре, Армен Джигарханян уже давно не приходил на работу. О его кончине речи быть не может, поскольку в Департаменте культуры уже бы об этом узнали. Судя по возрасту (83 года) хорошим здоровьем актер похвастаться не может и скорее всего, лечится в одной из клиник. По словам его коллег, он регулярно получает жалование, а в последний раз его видели в конце лета прошлого года. На нем был надет черный костюм, который явно на него велик, а сам артист имел исхудавший вид. Также они добавили, что в браке с Виталиной Цымбалюк-Романовской он всегда выглядел как «с иголочки» и более здоровее, поскольку пианистка тщательно следила за его рационом и одеждой.

Однако не так давно на личной странице Алексея Лапшина в Facebook появился снимок, где можно увидеть Армена Джигарханяна в обществе коллег. Фотография сделана около месяца назад, а где сейчас находится актер, не известно, так как его стационарный телефон не отвечает.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:25

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