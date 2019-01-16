Новый кроссовер Chevrolet Tracker рассекречен до премьеры





Первые фотоснимки серийной модели кросс-кара Chevrolet Tracker попали в Сеть и стали доступны потребительской аудитории благодаря представителям Министерства промышленности. По информации, которую предоставило ведомство, новый автомобиль по сравнению с предшественником получил дополнительные 15 миллиметров в длину и столько же по колесной базе. Параметры ширины и высоты остались без изменений и равняются 1791 и 1627 мм соответственно.На фотографиях заметно, что дизайн Chevrolet Tracker очень схож с внешним видом кузова модели Orlando, а именно с последним ее поколением. Функционально автомобиль расширится на адаптивный круиз-контроль, системы удерживания в полосе и предотвращения столкновения. Также разработчики встроили в новинку штатную мультимедийную систему, которая имеет «парящий» сенсорный дисплей.В подкапотном пространстве транспортного средства разместится турбомотор с объемом 1,0 литра и мощностью в 116 лошадиных сил, который работает совместно с шестиступенчатой механической трансмиссией или преселективным "роботом". Дата начала реализации, цена и базовая комплектация модели Tracker от марки Chevrolet будут названы на презентации автомобиля.