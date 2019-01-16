АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Новый кроссовер Chevrolet Tracker рассекречен до премьеры

Американская компания Chevrolet готовится представить автомобиль нового поколения – кроссовер Tracker. Министерство промышленности рассекретило модель до премьеры, показав ее фотографии.
Новый кроссовер Chevrolet Tracker рассекречен до премьеры

Первые фотоснимки серийной модели кросс-кара Chevrolet Tracker попали в Сеть и стали доступны потребительской аудитории благодаря представителям Министерства промышленности. По информации, которую предоставило ведомство, новый автомобиль по сравнению с предшественником получил дополнительные 15 миллиметров в длину и столько же по колесной базе. Параметры ширины и высоты остались без изменений и равняются 1791 и 1627 мм соответственно.

На фотографиях заметно, что дизайн Chevrolet Tracker очень схож с внешним видом кузова модели Orlando, а именно с последним ее поколением. Функционально автомобиль расширится на адаптивный круиз-контроль, системы удерживания в полосе и предотвращения столкновения. Также разработчики встроили в новинку штатную мультимедийную систему, которая имеет «парящий» сенсорный дисплей.

В подкапотном пространстве транспортного средства разместится турбомотор с объемом 1,0 литра и мощностью в 116 лошадиных сил, который работает совместно с шестиступенчатой механической трансмиссией или преселективным "роботом". Дата начала реализации, цена и базовая комплектация модели Tracker от марки Chevrolet будут названы на презентации автомобиля.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Samsung Galaxy S10+
"Меня утащило на самое дно": Влад
Xiaomi хочет весь дисплей смартфонов
Новый кроссовер Chevrolet Tracker
Певица Саша Project рассказала об
Полуобнаженный Сергей Лазарев устроил
В Сети опубликовали шпионские снимки
Безопасный надувной жилет для
Поклонники Ивана Урганта обсуждают его
Максим Галкин показал зимушку
Дарья Донцова придумала быстрый способ
Настю Рыбку и Алекса Лесли депортируют
Audi объявила об отзыве 12 автомобилей
Исчезновение Армена Джигарханяна
Специалисты анонсировали лучшие
Перечислены услуги ЖКХ, от которых
Помощница Евгения Петросяна решила
Ляйсан Утяшева пошутила по поводу
Настасья Самбурская заявила, что ведет
Вероника Скворцова заявила, что
Анонимный браузер DuckDuckGo теперь
В египетском оазисе Дахла найдены две
Cadillac намерен выпустить 275 седанов
В Ленобласти на заводе прогремел взрыв
Виктория Бекхэм пользуется косметикой
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
В Белгородской области у ветерана
Суровый пикап VW Amarok оснащен
Прохор Шаляпин ради Виталины
Анастасию Волочкову обвинили в хайпе
Просмотреть все новости