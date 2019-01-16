Полуобнаженный Сергей Лазарев устроил пробежку по улицам Майями

На данном фото артист запечатлен без футболки, но с загадочной улыбкой. Фанаты оценили «откровенный» кадр своего кумира, оставив под ним более 200 тысяч одобрительных лайков и более 650 комментариев. Некоторые фолловеры заявили, что певцу не стоит бегать под солнцем без верхней одежды, так как на его теле находится много родинок, и это является очень опасным.Однако большинство комментариев поклонницы посвятили внешнему виду Сергея Лазарева, назвав его «шикарным мужчиной», который «пленит собой». Фанаты также отметили улыбку кумира, назвав ее «прикольной».