Полуобнаженный Сергей Лазарев устроил пробежку по улицам Майями
Сергей Лазарев принял решение порадовать своих подписчиков в соцсети Instagram «откровенной» публикацией. Певец выложил в своем аккаунте «полуобнаженный» снимок с вечерней пробежки по улицам Майями.
На данном фото артист запечатлен без футболки, но с загадочной улыбкой. Фанаты оценили «откровенный» кадр своего кумира, оставив под ним более 200 тысяч одобрительных лайков и более 650 комментариев. Некоторые фолловеры заявили, что певцу не стоит бегать под солнцем без верхней одежды, так как на его теле находится много родинок, и это является очень опасным.
Однако большинство комментариев поклонницы посвятили внешнему виду Сергея Лазарева, назвав его «шикарным мужчиной», который «пленит собой». Фанаты также отметили улыбку кумира, назвав ее «прикольной».
На данном фото артист запечатлен без футболки, но с загадочной улыбкой. Фанаты оценили «откровенный» кадр своего кумира, оставив под ним более 200 тысяч одобрительных лайков и более 650 комментариев. Некоторые фолловеры заявили, что певцу не стоит бегать под солнцем без верхней одежды, так как на его теле находится много родинок, и это является очень опасным.
Однако большинство комментариев поклонницы посвятили внешнему виду Сергея Лазарева, назвав его «шикарным мужчиной», который «пленит собой». Фанаты также отметили улыбку кумира, назвав ее «прикольной».