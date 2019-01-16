В Сети опубликовали шпионские снимки нового Mitsubishi Pajero Sport
В Сети опубликовали шпионские фото новой версии Mitsubishi Pajero Sport. Обновленное транспортное средство тестируется на севере Швеции.
Именно там фотошпионы заметили автомобиль Pajero Sport. Из фото видно, что модификация внешне мало чем изменится. В настоящее время в рамках авторынка реализуют вариацию авто, представленное в 2016 году. Ожидается, что новинка будет презентована в текущем году либо в начале будущего года. Автомобиль обтянули камуфляжем. Несмотря на это, можно утверждать, что транспортное средство получит другие задние фонари, кузов с пересмотренной геометрией. Специалисты компании в передней части пересмотрели оптику, а также решётку радиатора.
По всей видимости, салон автомобиля не получит кардинальных изменений. Представители бренда не сообщают о технических характеристиках. Эксперты отмечают, что автомобиль наделят 2,4-литровым силовым агрегатом либо электрическим исполнением.
Именно там фотошпионы заметили автомобиль Pajero Sport. Из фото видно, что модификация внешне мало чем изменится. В настоящее время в рамках авторынка реализуют вариацию авто, представленное в 2016 году. Ожидается, что новинка будет презентована в текущем году либо в начале будущего года. Автомобиль обтянули камуфляжем. Несмотря на это, можно утверждать, что транспортное средство получит другие задние фонари, кузов с пересмотренной геометрией. Специалисты компании в передней части пересмотрели оптику, а также решётку радиатора.
По всей видимости, салон автомобиля не получит кардинальных изменений. Представители бренда не сообщают о технических характеристиках. Эксперты отмечают, что автомобиль наделят 2,4-литровым силовым агрегатом либо электрическим исполнением.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:07