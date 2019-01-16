АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

В Сети опубликовали шпионские снимки нового Mitsubishi Pajero Sport

В Сети опубликовали шпионские фото новой версии Mitsubishi Pajero Sport. Обновленное транспортное средство тестируется на севере Швеции.

В Сети опубликовали шпионские снимки нового Mitsubishi Pajero Sport


Именно там фотошпионы заметили автомобиль Pajero Sport. Из фото видно, что модификация внешне мало чем изменится. В настоящее время в рамках авторынка реализуют вариацию авто, представленное в 2016 году. Ожидается, что новинка будет презентована в текущем году либо в начале будущего года. Автомобиль обтянули камуфляжем. Несмотря на это, можно утверждать, что транспортное средство получит другие задние фонари, кузов с пересмотренной геометрией. Специалисты компании в передней части пересмотрели оптику, а также решётку радиатора.

По всей видимости, салон автомобиля не получит кардинальных изменений. Представители бренда не сообщают о технических характеристиках. Эксперты отмечают, что автомобиль наделят 2,4-литровым силовым агрегатом либо электрическим исполнением.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Samsung Galaxy S10+
"Меня утащило на самое дно": Влад
Xiaomi хочет весь дисплей смартфонов
Новый кроссовер Chevrolet Tracker
Певица Саша Project рассказала об
Полуобнаженный Сергей Лазарев устроил
В Сети опубликовали шпионские снимки
Безопасный надувной жилет для
Поклонники Ивана Урганта обсуждают его
Максим Галкин показал зимушку
Дарья Донцова придумала быстрый способ
Настю Рыбку и Алекса Лесли депортируют
Audi объявила об отзыве 12 автомобилей
Исчезновение Армена Джигарханяна
Специалисты анонсировали лучшие
Перечислены услуги ЖКХ, от которых
Помощница Евгения Петросяна решила
Ляйсан Утяшева пошутила по поводу
Настасья Самбурская заявила, что ведет
Вероника Скворцова заявила, что
Анонимный браузер DuckDuckGo теперь
В египетском оазисе Дахла найдены две
Cadillac намерен выпустить 275 седанов
В Ленобласти на заводе прогремел взрыв
Виктория Бекхэм пользуется косметикой
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
В Белгородской области у ветерана
Суровый пикап VW Amarok оснащен
Прохор Шаляпин ради Виталины
Анастасию Волочкову обвинили в хайпе
Просмотреть все новости