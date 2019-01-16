Перечислены услуги ЖКХ, от которых россияне могут отказаться либо обязаны платить
Перечислены услуги ЖКХ, от оплаты которых россияне могут отказаться либо обязаны погашать в любом случае. Информацией поделились в центре "ЖКХ Контроль".
Светлана Разворотнева во время "горячей линии" напомнила гражданам России о праве отказаться от некоторых жилищных услуг. Директор центра "ЖКХ Контроль" объяснила, что общедомовые нужды и центральное отопление оплачиваются в любом случае, даже если владелец недвижимости в ней по какой-то причине не проживает. Даже когда в квартирном доме нет большинства жильцов, он всё равно продолжит получать отопление.
После 6 месяцев несдачи приборных показаний к владельцу начнут приходить платежи с дополнительным коэффициентом по специальному нормативу. В такой ситуации просто отказаться погашать счета за отопление не получится.
Однако воду, её отведение и электричество собственник может добровольно не получать, экономя средства. Достаточно документально подтвердить, что хозяин не живёт по адресу прописки, или оформить соответствующее заявление об отказе. При невозможности установить в доме счётчик это также необходимо доказать. В противном случае обзаводиться приборами учёта нужно обязательно.
Светлана Разворотнева во время "горячей линии" напомнила гражданам России о праве отказаться от некоторых жилищных услуг. Директор центра "ЖКХ Контроль" объяснила, что общедомовые нужды и центральное отопление оплачиваются в любом случае, даже если владелец недвижимости в ней по какой-то причине не проживает. Даже когда в квартирном доме нет большинства жильцов, он всё равно продолжит получать отопление.
После 6 месяцев несдачи приборных показаний к владельцу начнут приходить платежи с дополнительным коэффициентом по специальному нормативу. В такой ситуации просто отказаться погашать счета за отопление не получится.
Однако воду, её отведение и электричество собственник может добровольно не получать, экономя средства. Достаточно документально подтвердить, что хозяин не живёт по адресу прописки, или оформить соответствующее заявление об отказе. При невозможности установить в доме счётчик это также необходимо доказать. В противном случае обзаводиться приборами учёта нужно обязательно.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:11