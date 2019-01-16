Поклонники Ивана Урганта обсуждают его новый снимок в Instagram с дочерью

Иван Ургант порадовал фанатов очередной интересной публикацией в личном блоге Instagram. Он представил вниманию подписчиков снимок дочки Валерии, которая сидит за столиком в кафе с чашкой кофе, а её серьезный вид ведущий описал словами: "Читая вслух ребенку "Один день из жизни Ивана Денисовича", вы отвлекаете его от кофе и сигарет".Многочисленные почитатели творчества Ивана Урганта были в восторге от такого кадра, учитывая, что совместные снимки с членами семьи артист показывает не очень часто.Подписчики оставили отзывы под постом, отмечая, что Валерия просто "копия" звездного родителя: "Ургант в масштабе и женском облике", "Ургант в молодости", "Вылитая Ваня", "Девочка с умным и серьезным взглядом", "Большая уже Валерия", "Глазки грустные", "Очень похожа", "Лапочка дочка", "Чашечка не большая?", "Ксерококопия", "Папина доча", "Я такого сходства ещё не видела", "Как похожа на папу", "А жена точно участвовала в процессе создания ребенка? Маленький Ваня)", "Отксерокопировал".