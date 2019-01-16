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Дарья Донцова придумала быстрый способ похудеть после новогодних праздников

Дарья Донцова оставила в своем микроблоге Instagram пост, в котором заявила, что очень рада окончанию новогодних праздников. Российская писательница придумала, как можно быстро похудеть после новогодних «обжорств».

Дарья Донцова придумала быстрый способ похудеть после новогодних праздников


По словам знаменитости, пришло время вернуться к обычному питанию и начать есть по утрам геркулесовую кашу. Писательница отметила, что после праздников на ней застегивается лишь «плащ Супермопса», а также замечательно «сидит папин шарф», а об остальном она предпочла промолчать. Дарья Донцова посоветовала поклонникам задуматься над тем, чтобы начать худеть после «хлебосольного периода». Она подчеркнула, что для того, чтобы сбросить вес, стоит покупать продукты на 200 рублей в день, заявив, что это хорошо помогает.

Пост знаменитости в течение двух часов собрал более 1 тысячи отметок «Мне нравится» и множество комментариев, в которых фолловеры заявили, что совет «королевы детективов очень полезен всем «стройняшкам»». Некоторые подписчики решили после праздников урезать свой дневной бюджет на продукты до 100 рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:40

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