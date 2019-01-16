Настасья Самбурская заявила, что ведет активную половую жизнь
Настасья Самбурская известна отменным чувством юмора, наличие которого она в очередной раз продемонстрировала в Instagram. В новом сообщении актриса заявила, что ведет активную половую жизнь и показала фото, как она валяется на полу в одном носке.
Самбурская с удовольствием общается со своими фанатами в Сети. Она регулярно выкладывает смешные видео или высказывает мнение по самым разным вопросам. На этот раз она призвала подписчиков порадоваться за нее, поскольку она ведет «активную половую жизнь».
В чем выражается эта активность, мало кто понял. Многие обратили внимание, что Самбурская позирует в одном носке, но с подушкой под головой. А кто-то и вовсе припомнил приключения Гарри Поттера и решил, что Самбурская своим носком обеспечила свободу эльфу.
Самбурская с удовольствием общается со своими фанатами в Сети. Она регулярно выкладывает смешные видео или высказывает мнение по самым разным вопросам. На этот раз она призвала подписчиков порадоваться за нее, поскольку она ведет «активную половую жизнь».
В чем выражается эта активность, мало кто понял. Многие обратили внимание, что Самбурская позирует в одном носке, но с подушкой под головой. А кто-то и вовсе припомнил приключения Гарри Поттера и решил, что Самбурская своим носком обеспечила свободу эльфу.
«Активную - это если б ты всячески на полу извивалась. А тут вяло и пассивно лежишь. Снова будут недовольные», «Хахахаа))))) приколистка Настасья))))», «Обязательно надо одевать носки! Предохраняйся)))», «Зато теперь Добби свободен)», - пишут в Сети.