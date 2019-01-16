Настасья Самбурская заявила, что ведет активную половую жизнь

«Активную - это если б ты всячески на полу извивалась. А тут вяло и пассивно лежишь. Снова будут недовольные», «Хахахаа))))) приколистка Настасья))))», «Обязательно надо одевать носки! Предохраняйся)))», «Зато теперь Добби свободен)», - пишут в Сети.



Самбурская с удовольствием общается со своими фанатами в Сети. Она регулярно выкладывает смешные видео или высказывает мнение по самым разным вопросам. На этот раз она призвала подписчиков порадоваться за нее, поскольку она ведет «активную половую жизнь».В чем выражается эта активность, мало кто понял. Многие обратили внимание, что Самбурская позирует в одном носке, но с подушкой под головой. А кто-то и вовсе припомнил приключения Гарри Поттера и решил, что Самбурская своим носком обеспечила свободу эльфу.