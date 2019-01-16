Специалисты анонсировали лучшие приложения для безопасности Android





Её используют на своих устройствах тридцать восемь процентов пользователей. По мнению квалифицированных экспертов, пользователей всё больше привлекают многие приложения, включая ExpressVPN, CyberGhost, WPS Office, SwiftKey. По словам специалистов, информация, сохранённая на платформе Android, может быть украдена злоумышленниками. Чтобы обеспечить безопасность, нужно осуществлять установку соответствующих программ. Авторами проекта отмечается польза Trend Micro, определяющего в девяноста девяти процентов случаев наличие различных вредоносов. В свою очередь он не мешает автономной работе устройств либо их производительности. В функциональный список вошла фильтрация вызовов, устранение процессов в фоновом режиме, эффективная защита от существующих фишинговых сайтов. Лучшим ПО по безопасности для ОС Android считают Avast Mobile Security. Приложение занимается тщательным сканированием URL-адресов на наличие разных вирусов. Приложением блокируются возможные нежелательные контакты, осуществляется эффективная защита от кражи личной информации.Приложение AVG обнаруживает зараженные «проекты». Оно не влияет на общую производительность применяемого устройства. Специалисты отмечают также Sophos Mobile Security. ПО предоставляет информацию касательно возможных способов защиты гаджетов.