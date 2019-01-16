АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Специалисты анонсировали лучшие приложения для безопасности Android

Специалисты анонсировали лучшие приложения текущего года, обеспечивающие безопасность Android. Эта современная платформа фирмы Google стала самой популярной.

Специалисты анонсировали лучшие приложения для безопасности Android


Её используют на своих устройствах тридцать восемь процентов пользователей. По мнению квалифицированных экспертов, пользователей всё больше привлекают многие приложения, включая ExpressVPN, CyberGhost, WPS Office, SwiftKey. По словам специалистов, информация, сохранённая на платформе Android, может быть украдена злоумышленниками. Чтобы обеспечить безопасность, нужно осуществлять установку соответствующих программ. Авторами проекта отмечается польза Trend Micro, определяющего в девяноста девяти процентов случаев наличие различных вредоносов. В свою очередь он не мешает автономной работе устройств либо их производительности. В функциональный список вошла фильтрация вызовов, устранение процессов в фоновом режиме, эффективная защита от существующих фишинговых сайтов. Лучшим ПО по безопасности для ОС Android считают Avast Mobile Security. Приложение занимается тщательным сканированием URL-адресов на наличие разных вирусов. Приложением блокируются возможные нежелательные контакты, осуществляется эффективная защита от кражи личной информации.

Приложение AVG обнаруживает зараженные «проекты». Оно не влияет на общую производительность применяемого устройства. Специалисты отмечают также Sophos Mobile Security. ПО предоставляет информацию касательно возможных способов защиты гаджетов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Донцова придумала быстрый способ
Настю Рыбку и Алекса Лесли депортируют
Audi объявила об отзыве 12 автомобилей
Исчезновение Армена Джигарханяна
Специалисты анонсировали лучшие
Перечислены услуги ЖКХ, от которых
Помощница Евгения Петросяна решила
Ляйсан Утяшева пошутила по поводу
Настасья Самбурская заявила, что ведет
Вероника Скворцова заявила, что
Анонимный браузер DuckDuckGo теперь
В египетском оазисе Дахла найдены две
Cadillac намерен выпустить 275 седанов
В Ленобласти на заводе прогремел взрыв
Виктория Бекхэм пользуется косметикой
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
В Белгородской области у ветерана
Суровый пикап VW Amarok оснащен
Прохор Шаляпин ради Виталины
Анастасию Волочкову обвинили в хайпе
"Ушат холодной воды для США": Эксперт о
Татьяна Навка задумалась о ледовой
Nike представил кроссовки, способные
Названы самые популярные города Европы
Apple представила чехлы Smart Battery
Прослушивание музыки признали
Эксперты выяснили причину появления
Билеты на единственный концерт Аллы
Павел Деревянко показал в Instagram
Медики рассказали, почему опасно спать
Просмотреть все новости