Помощница Евгения Петросяна решила показать свои богатства

Татьяна Брухунова, помогая своему руководителю Евгению Петросяну, зарабатывает около 800 000 рублей ежемесячно. Теперь она решила показать публике дорогую одежду и обувь. Для этого она использовала социальную сеть Instagram. Что касается недвижимости, то в одной из квартир над обустройством гардеробной комнаты (14 квадратных метров) работала дизайнер Ольга Земляная. Она рассказала, что весь проект обошелся для помощницы комика примерно в 252000 рублей. Там заняли свое место 40 пар туфель, более десятка пар кед и балеток, а также 30 сумочек.