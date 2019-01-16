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Помощница Евгения Петросяна решила показать свои богатства

Помощница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила показать свои настоящие богатства. А еще выяснилось, что в ее владении есть две квартиры в Москве, стоимость которых составляет около 280 млн рублей.

Помощница Евгения Петросяна решила показать свои богатства
Татьяна Брухунова, помогая своему руководителю Евгению Петросяну, зарабатывает около 800 000 рублей ежемесячно. Теперь она решила показать публике дорогую одежду и обувь. Для этого она использовала социальную сеть Instagram. Что касается недвижимости, то в одной из квартир над обустройством гардеробной комнаты (14 квадратных метров) работала дизайнер Ольга Земляная. Она рассказала, что весь проект обошелся для помощницы комика примерно в 252000 рублей. Там заняли свое место 40 пар туфель, более десятка пар кед и балеток, а также 30 сумочек.
Помощница Евгения Петросяна решила показать свои богатства

Также в квартире Татьяны Брухуновой отведен отдельных шкаф для очков, которых насчитывается около 40 пар. Ольга Земляная рассказала и о дорогой люстре, которая обошлась хозяйке почти в 50000 рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:04

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