Ляйсан Утяшева пошутила по поводу беременности Павла Воли в Instagram

По словам Ляйсан Утяшевой, она с мужем находится «между небом и землей». Спортсменка подчеркнула, что в последнее время ходят слухи по поводу пополнения в их семье. Гимнастка попросила подписчиков посмотреть на округлившийся живот Павла Воли, отметив, что они "ждут чуда 3-ий день". В конце поста Утяшева пожелала всем подписчикам хорошего дня. Публикация за одиннадцать часов собрала более 135 тысяч одобрительных лайков и свыше 500 комментариев.Поклонники пожелали счастья звездной семье, подчеркнув, что они являются "прекрасной парой". При этом некоторые фолловеры рассказали, что в прессе появилась информация по поводу их развода.