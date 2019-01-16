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Ляйсан Утяшева пошутила по поводу беременности Павла Воли в Instagram

Ляйсан Утяшева, являющаяся известной российской гимнасткой, в своем аккаунте Instagram обнародовала публикацию, где она запечатлена вместе с мужем Павлом Волей. Под снимком спортсменка пошутила касательно беременности супруга.

Ляйсан Утяшева пошутила по поводу беременности Павла Воли в Instagram


По словам Ляйсан Утяшевой, она с мужем находится «между небом и землей». Спортсменка подчеркнула, что в последнее время ходят слухи по поводу пополнения в их семье. Гимнастка попросила подписчиков посмотреть на округлившийся живот Павла Воли, отметив, что они "ждут чуда 3-ий день". В конце поста Утяшева пожелала всем подписчикам хорошего дня. Публикация за одиннадцать часов собрала более 135 тысяч одобрительных лайков и свыше 500 комментариев.

Поклонники пожелали счастья звездной семье, подчеркнув, что они являются "прекрасной парой". При этом некоторые фолловеры рассказали, что в прессе появилась информация по поводу их развода.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:53

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