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В египетском оазисе Дахла найдены две гробницы римского периода

В египетском оазисе Дахла археологами найдены 2 гробницы римского периода с хорошо сохранившимися фресками. На настенных изображениях показан процесс мумификации умерших.
В египетском оазисе Дахла найдены две гробницы римского периода

Во время раскопок в 2018 году археологи Египта, Америки и Канады обнаружили в центральном регионе к востоку от Нила две гробницы римского периода. Усыпальницы в деревне Мут были построены из кирпича-сырца и сохранили в себе лестницу, коридоры и несколько камер с мумиями, стены которых украсили фресками. Помимо тел умерших, из гробниц извлекли церемониальную утварь: керамические сосуды и лампы.

Дахлой учёные заинтересовались ещё в 1978 году, когда развернули работы в нескольких поселениях оазиса. Фотографиями найденных артефактов на Facebook поделилось египетское Министерство древностей.

Как рассказывают историки, в Ливийской пустыне ещё 12 тысяч лет назад странствовали кочевники. Цари VI династии захватили Дахлу 4,5 тысячи лет назад, приведя регион к процветанию. В римский период из оазиса привозили вино, зерно, оливковое масло, а также строили храмы из сырца и камня.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:26

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