В Ленобласти на заводе прогремел взрыв
В Ленобласти на заводе прогремел взрыв. В результате происшествия два человека пострадали, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах.
По предварительной информации, происшествие случилось на заводе "Полипласт", расположенном в Кингисеппском районе области. Местные жители сообщают о том, что в результате взрыва вылетели окна в нескольких километрах от завода, над которым можно видеть столб густого дыма.
Подробности инцидента уточняются.
По предварительной информации, происшествие случилось на заводе "Полипласт", расположенном в Кингисеппском районе области. Местные жители сообщают о том, что в результате взрыва вылетели окна в нескольких километрах от завода, над которым можно видеть столб густого дыма.
Подробности инцидента уточняются.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:15