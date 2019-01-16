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В Ленобласти на заводе прогремел взрыв

В Ленобласти на заводе прогремел взрыв. В результате происшествия два человека пострадали, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах.

В Ленобласти на заводе прогремел взрыв

По предварительной информации, происшествие случилось на заводе "Полипласт", расположенном в Кингисеппском районе области. Местные жители сообщают о том, что в результате взрыва вылетели окна в нескольких километрах от завода, над которым можно видеть столб густого дыма.

Подробности инцидента уточняются.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:15

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