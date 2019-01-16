В Ленобласти на заводе прогремел взрыв





По предварительной информации, происшествие случилось на заводе "Полипласт", расположенном в Кингисеппском районе области. Местные жители сообщают о том, что в результате взрыва вылетели окна в нескольких километрах от завода, над которым можно видеть столб густого дыма.Подробности инцидента уточняются.