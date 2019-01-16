Вероника Скворцова заявила, что здоровье человека на 60% зависит от него самого
Вероника Скворцова рассказала, что здоровье человека на 60% зависит от него самого. По мнению министра здравоохранения РФ, генетика оказывает влияние только на 15%. Такие данные были озвучены во время сессии, посвященной здравоохранению на Гайдаровском форуме.
По словам министра, 15% потенциала человеческого здоровья зависят от генома, 60% - от поведения и привычек самого индивида, включая еду и режим питания, двигательную активность, стресс. При этом 85% находятся в полной зависимости от факторов окружающей среды, влияющих на геном с помощью эпигенетических организмов.
Вероника Скворцова уведомила, что затраты в системе здравоохранения для сохранения здоровья и профилактики являются минимальными. На пропаганду здорового образа жизни, проведение вакцинаций и диспансерное наблюдение идет 12% из бюджета здравоохранения страны. 88% финансов затрачивается на лечение заболеваний.
По словам министра, 15% потенциала человеческого здоровья зависят от генома, 60% - от поведения и привычек самого индивида, включая еду и режим питания, двигательную активность, стресс. При этом 85% находятся в полной зависимости от факторов окружающей среды, влияющих на геном с помощью эпигенетических организмов.
Вероника Скворцова уведомила, что затраты в системе здравоохранения для сохранения здоровья и профилактики являются минимальными. На пропаганду здорового образа жизни, проведение вакцинаций и диспансерное наблюдение идет 12% из бюджета здравоохранения страны. 88% финансов затрачивается на лечение заболеваний.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:40