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Анонимный браузер DuckDuckGo теперь сотрудничает с компанией Apple

Анонимный браузер DuckDuckGo теперь сотрудничает с компанией Apple. Его можно установить как на мобильный телефон, так и на домашний ПК. Создатели пообещали полную анонимность пользователей при пользовании сервисом.
Анонимный браузер DuckDuckGo теперь сотрудничает с компанией Apple

DuckDuckGo интегрируется с «Картами» от компании Apple. Данная поисковая система покажет пользователю адреса и географические места. Разработчики используют Apple MapKit JS и могут предложить хорошее качество спутниковых снимков, быстрый поиск нужного адреса и регулярное обновление карт.

По словам разработчиков, все данные о пользователях будут сразу удалены, к ним не будет доступа ни у третьих лиц, ни у сотрудников Apple. История запросов и IP-адреса также сохраняться не будут. Тем не менее, в декабре прошлого года компанию все же обвинили в использовании метода фингерпринтинг, который помогает идентифицировать пользователей данного сервиса. Администрация поспешила опровергнуть обвинения в свой адрес.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:32

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