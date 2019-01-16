Анонимный браузер DuckDuckGo теперь сотрудничает с компанией Apple





DuckDuckGo интегрируется с «Картами» от компании Apple. Данная поисковая система покажет пользователю адреса и географические места. Разработчики используют Apple MapKit JS и могут предложить хорошее качество спутниковых снимков, быстрый поиск нужного адреса и регулярное обновление карт.По словам разработчиков, все данные о пользователях будут сразу удалены, к ним не будет доступа ни у третьих лиц, ни у сотрудников Apple. История запросов и IP-адреса также сохраняться не будут. Тем не менее, в декабре прошлого года компанию все же обвинили в использовании метода фингерпринтинг, который помогает идентифицировать пользователей данного сервиса. Администрация поспешила опровергнуть обвинения в свой адрес.