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Cadillac намерен выпустить 275 седанов CT6-V

Американский производитель автомобилей класса «Люкс» Cadillac планирует выпустить 275 единиц автомобилей модели седан CT6-V. Компания уже начала прием заказов на данный экземпляр.
Cadillac намерен выпустить 275 седанов CT6-V

Новинка является спортивной модификацией снятого с производства седана CT6. Она оснащена бензиновым турбодвигателем V8 с объемом 4,2 литра. К техническим характеристикам разработчики отнесли активную выхлопную систему, адаптивную подвеску, дифференциал на задней оси, который имеет функцию самоблокировки, тормоза Brembo, а также колеса с двадцатидюймовыми дисками и особой резиной.

Производитель сообщил, что серия V станет последней в производстве седанов модели CT6. Вся лимитированная серия будет реализована на внутреннем потребительском рынке Соединенных Штатов Америки. При составлении цены автомобиля разработчики включили в ее состав обучение на протяжении двух дней в брендовой школе Cadillac V-Performance Academy. Отметим, что презентация автомобиля было проведена еще в начале весны прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:24

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