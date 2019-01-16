Cadillac намерен выпустить 275 седанов CT6-V





Новинка является спортивной модификацией снятого с производства седана CT6. Она оснащена бензиновым турбодвигателем V8 с объемом 4,2 литра. К техническим характеристикам разработчики отнесли активную выхлопную систему, адаптивную подвеску, дифференциал на задней оси, который имеет функцию самоблокировки, тормоза Brembo, а также колеса с двадцатидюймовыми дисками и особой резиной.Производитель сообщил, что серия V станет последней в производстве седанов модели CT6. Вся лимитированная серия будет реализована на внутреннем потребительском рынке Соединенных Штатов Америки. При составлении цены автомобиля разработчики включили в ее состав обучение на протяжении двух дней в брендовой школе Cadillac V-Performance Academy. Отметим, что презентация автомобиля было проведена еще в начале весны прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке.