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Виктория Бекхэм пользуется косметикой из собственной крови

Знаменитая британская певица и супруга знаменитого английского футболиста Дэвида Бекхэма Виктория Бекхэм рассказала подписчикам в Instagram, что пользуется косметическими средствами на основе собственной крови. Увлажняющую сыворотку разработала для нее доктор эстетической медицины Барбара Штурм.
Виктория Бекхэм пользуется косметикой из собственной крови
Виктория Бекхэм в разделе stories в социальной сети Instagram призналась своим подписчикам, что решила приобрести косметику, которую разработали на основе ее собственной крови в лаборатории Dr Barbara Sturm.
Виктория Бекхэм пользуется косметикой из собственной крови

По совам Виктории Бекхэм, Барбара Штурм смогла создать средство, которое регенерирует клетки кожи, а также обладает противовоспалительным действием. Ночь, проведенная в маске из этой сыворотки, произвела потрясающий эффект. Ее кожа сала гладкой и чистой. Стоимость маски может превышать 1500 долларов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:13

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