Виктория Бекхэм пользуется косметикой из собственной крови



Виктория Бекхэм в разделе stories в социальной сети Instagram призналась своим подписчикам, что решила приобрести косметику, которую разработали на основе ее собственной крови в лаборатории Dr Barbara Sturm.

Виктория Бекхэм в разделе stories в социальной сети Instagram призналась своим подписчикам, что решила приобрести косметику, которую разработали на основе ее собственной крови в лаборатории Dr Barbara Sturm.





По совам Виктории Бекхэм, Барбара Штурм смогла создать средство, которое регенерирует клетки кожи, а также обладает противовоспалительным действием. Ночь, проведенная в маске из этой сыворотки, произвела потрясающий эффект. Ее кожа сала гладкой и чистой. Стоимость маски может превышать 1500 долларов.