«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко при скоплении людей вышла на пляж
Отечественная прославленная модель Анастасия Квитко, которую фанаты нарекли «Русской Кардашьян» за ее пышную фигуру, в своем микроблоге Instagram обнародовала новый ролик. На данном видео запечатлено, как знаменитость устроила на пляже фотосессию при скоплении людей.
Анастасия Квитко постоянно выкладывает в своем аккаунте фото и видеоролики, где запечатлено, как звезда умело позирует перед объективом камеры. Стоит отметить, что модель устраивала фотосессии даже в горах, где на фоне естественной природы и снега она демонстрировала свою пышную фигуру. Известно, что от форм Анастасии без ума не одна тысяча мужчин по всему миру. Накануне в соцсети появилась новая запись, на которой «Русская Кардашьян» на берегу моря в белом купальнике демонстрирует свою привлекательную фигуру.
Ролик в течение девяти часов собрал свыше 141 тысячи отметок «Нравится» и более 2 тысяч комментариев, в которых поклонники стали восхищаться красотой Квитко. Некоторые фанаты отметили, что именно так выглядит девушка-мечта.
Анастасия Квитко постоянно выкладывает в своем аккаунте фото и видеоролики, где запечатлено, как звезда умело позирует перед объективом камеры. Стоит отметить, что модель устраивала фотосессии даже в горах, где на фоне естественной природы и снега она демонстрировала свою пышную фигуру. Известно, что от форм Анастасии без ума не одна тысяча мужчин по всему миру. Накануне в соцсети появилась новая запись, на которой «Русская Кардашьян» на берегу моря в белом купальнике демонстрирует свою привлекательную фигуру.
Ролик в течение девяти часов собрал свыше 141 тысячи отметок «Нравится» и более 2 тысяч комментариев, в которых поклонники стали восхищаться красотой Квитко. Некоторые фанаты отметили, что именно так выглядит девушка-мечта.