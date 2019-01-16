«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко при скоплении людей вышла на пляж

Анастасия Квитко постоянно выкладывает в своем аккаунте фото и видеоролики, где запечатлено, как звезда умело позирует перед объективом камеры. Стоит отметить, что модель устраивала фотосессии даже в горах, где на фоне естественной природы и снега она демонстрировала свою пышную фигуру. Известно, что от форм Анастасии без ума не одна тысяча мужчин по всему миру. Накануне в соцсети появилась новая запись, на которой «Русская Кардашьян» на берегу моря в белом купальнике демонстрирует свою привлекательную фигуру.Ролик в течение девяти часов собрал свыше 141 тысячи отметок «Нравится» и более 2 тысяч комментариев, в которых поклонники стали восхищаться красотой Квитко. Некоторые фанаты отметили, что именно так выглядит девушка-мечта.