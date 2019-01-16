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«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко при скоплении людей вышла на пляж

Отечественная прославленная модель Анастасия Квитко, которую фанаты нарекли «Русской Кардашьян» за ее пышную фигуру, в своем микроблоге Instagram обнародовала новый ролик. На данном видео запечатлено, как знаменитость устроила на пляже фотосессию при скоплении людей.

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко при скоплении людей вышла на пляж


Анастасия Квитко постоянно выкладывает в своем аккаунте фото и видеоролики, где запечатлено, как звезда умело позирует перед объективом камеры. Стоит отметить, что модель устраивала фотосессии даже в горах, где на фоне естественной природы и снега она демонстрировала свою пышную фигуру. Известно, что от форм Анастасии без ума не одна тысяча мужчин по всему миру. Накануне в соцсети появилась новая запись, на которой «Русская Кардашьян» на берегу моря в белом купальнике демонстрирует свою привлекательную фигуру.

Ролик в течение девяти часов собрал свыше 141 тысячи отметок «Нравится» и более 2 тысяч комментариев, в которых поклонники стали восхищаться красотой Квитко. Некоторые фанаты отметили, что именно так выглядит девушка-мечта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:02

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