В Белгородской области у ветерана отобрали по ошибке выданные подарки





В Белгородской области жительница посёлка Разумное осталась без подарков из-за ошибки местной администрации. В один из дней в двери пенсионерки постучали, чтобы торжественно вручить цветы и сумку, в которой последняя разглядела коробку конфет и постельный набор: подушку или одеяло. Однако когда сотрудники администрации посёлка стали поздравлять хозяйку с днём рождения, называя другим именем, ветеран тут же сообщила, что гости ошиблись квартирой.После этого подарок у женщины забрали, однако из вежливости оставили букет. Выяснилось, что презент предназначался пенсионерке из соседнего подъезда в том же доме. Рассказывая произошедшую с ней историю правнучке, бабушка плакала, ведь вот уже несколько лет к ней с подарками никто не приходит.Несмотря на заслуги перед отечеством, администрация пропустила юбилей и 96-летие ветерана. Когда родственница пенсионерки возмутилась случившемуся в социальных сетях, управление Разумного позвонило жительнице посёлка, обещав навестить её с презентами на 97-летие.