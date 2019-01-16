Прохор Шаляпин ради Виталины Цымбалюк-Романовской готов купить дом в Беверли-Хиллз

Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна нашла в исполнителе не только друга, который смог поддержать в трудную минуту, но и любовь. Сейчас Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская пока не живут вместе, но уже задумываются о свадьбе.В начале своих отношений пара боялась раскрывать подробности романа, но спустя несколько месяцев публично заговорили о чувствах. В декабре в эфире одной из программ певец при всех вручил возлюбленной кольцо, после чего пошли слухи, что пианистка и исполнитель собираются пожениться. Сама же Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что в тот момент этот шаг стал для нее прощанием со старой жизнью. Но помолвки ещё не было, поделилась секретом артистка.Прохор Шаляпин не скрывает личных планов на совместную жизнь с любимой. Он отметил, что сейчас прекрасное время наблюдать друг за другом и дать возможность развиваться отношениям естественным путем. Артист мечтает купить недвижимость в Беверли-Хиллз, где можно будет наслаждаться совместным отдыхом.