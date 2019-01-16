Суровый пикап VW Amarok оснащен кофеваркой





Новинка предназначена для использования как вспомогательное транспортное средство на территориях Заполярья. Разработчики наделили VW Amarok такими обновлениями, как поднятие обеих подвесок на 25 миллиметров, увеличение колес и оснащение их вездеходными шинами и крупными брызговиками.В салоне автомобиля имеется огнетушитель, портативный генератор, дефибриллятор и кофеварку. Под капотом у Volkswagen Amarok расположился мотор V6 TDI, который имеет мощность 224 лошадиные силы. Многоцелевое транспортное средство способно выдержать экстремально низкие температуры. Оно оснащено системой помощи при спуске Hill Descent Assist. Грузоподъемность автомобиля достигает 1154 килограмм. Производитель оснастил VW Amarok самой широкой грузовой платформой среди ему подобных моделей.