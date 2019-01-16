АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Суровый пикап VW Amarok оснащен кофеваркой

Международная компания Arctic Trucks переделала пикап Volkswagen Amarok, приспособив его для передвижения по бездорожью при очень низкой температуре. Обновленный автомобиль получил в своей комплектации кофеварную машину.
Суровый пикап VW Amarok оснащен кофеваркой

Новинка предназначена для использования как вспомогательное транспортное средство на территориях Заполярья. Разработчики наделили VW Amarok такими обновлениями, как поднятие обеих подвесок на 25 миллиметров, увеличение колес и оснащение их вездеходными шинами и крупными брызговиками.

В салоне автомобиля имеется огнетушитель, портативный генератор, дефибриллятор и кофеварку. Под капотом у Volkswagen Amarok расположился мотор V6 TDI, который имеет мощность 224 лошадиные силы. Многоцелевое транспортное средство способно выдержать экстремально низкие температуры. Оно оснащено системой помощи при спуске Hill Descent Assist. Грузоподъемность автомобиля достигает 1154 килограмм. Производитель оснастил VW Amarok самой широкой грузовой платформой среди ему подобных моделей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко
В Белгородской области у ветерана
Суровый пикап VW Amarok оснащен
Прохор Шаляпин ради Виталины
Анастасию Волочкову обвинили в хайпе
"Ушат холодной воды для США": Эксперт о
Татьяна Навка задумалась о ледовой
Nike представил кроссовки, способные
Названы самые популярные города Европы
Apple представила чехлы Smart Battery
Прослушивание музыки признали
Эксперты выяснили причину появления
Билеты на единственный концерт Аллы
Павел Деревянко показал в Instagram
Медики рассказали, почему опасно спать
В японском робот-отеле Hen-na Hotel
Модель Marazzo от Mahindra может стать
В Сети появились новые фото смартфона
Мама двоих дочек Анна Хилькевич
Максим Галкин заявил, что у Аллы
Названы 7 способов избавления от
В Британии из-за Brexit могут
Mercedes-Benz поднял цены почти на все
Самый бюджетный кроссовер Toyota оценен
Елизавета Галкина показала
Виктория Боня рассказала о неудачных
Учёные назвали три самых сильных вида
Песков: Путин ругается так, что «кровь
Ученые выяснили, на какой воде чай
Volkswagen и Ford официально объявили о
Просмотреть все новости