Анастасию Волочкову обвинили в хайпе из-за пляжного наряда

Анастасия Волочкова не так давно улетела отдыхать в одно из райских мест на Земле, на Мальдивы. С завидной регулярностью балерина публикует в социальной сети Instagram свежие снимки, где она демонстрирует раздельные купальники. На этот раз она решила показать необычный белый купальник, который едва прикрывает ее грудь. Под постом знаменитость написала так: «Красивый теплый мальдивский вечер».Читатели блога Волочковой засыпали артистку критическими комментариями. Многим не понятно, почему она, отдыхая в таком красивом месте, позволяет себе так неприлично одеваться. А не так давно большинство пользователей обрадовались ее желанию остаться на Мальдивах на пмж.