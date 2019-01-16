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Анастасию Волочкову обвинили в хайпе из-за пляжного наряда

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем блоге Instagram показала фотографию с отдыха на Мальдивах. На этот раз она показала прозрачный белый купальник. Поклонники не оценили наряд кумира, обвинив ее в хайпе.
Анастасию Волочкову обвинили в хайпе из-за пляжного наряда

Анастасия Волочкова не так давно улетела отдыхать в одно из райских мест на Земле, на Мальдивы. С завидной регулярностью балерина публикует в социальной сети Instagram свежие снимки, где она демонстрирует раздельные купальники. На этот раз она решила показать необычный белый купальник, который едва прикрывает ее грудь. Под постом знаменитость написала так: «Красивый теплый мальдивский вечер».
Читатели блога Волочковой засыпали артистку критическими комментариями. Многим не понятно, почему она, отдыхая в таком красивом месте, позволяет себе так неприлично одеваться. А не так давно большинство пользователей обрадовались ее желанию остаться на Мальдивах на пмж.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:40

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