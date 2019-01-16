"Ушат холодной воды для США": Эксперт о заявлении Хрущёва про водородную бомбу
Эксперт МГУ им. Ломоносова назвал заявление Никиты Хрущёва про водородную бомбу СССР "ушатом холодной воды" для США. Выступление российского политика 16 января 1963 года остановило разрушительную войну между ядерными державами.
Как пишут "Народные Новости", 56 лет назад Никита Хрущёв заявлением о водородной бомбе восстановил шаткий баланс сил между СССР и США, стоящими на грани конфликта. Причиной напряжённых отношений служили революция на Кубе, столкновение интересов в Африке, а также взятие под арест пилота Фрэнсиса Пауэрса, самолёт которого сбили под Свердловском.
Впоследствии американца обменяли на отечественного шпиона Рудольфа Абеля, однако множество международных встреч главы Америки и СССР в связи с разногласиями пропустили. Когда ядерное вооружение Вашингтона стало превосходить силы Москвы, могли развернуться военные действия.
Андрей Манойло из МГУ им. Ломоносова считает, что Хрущёв вылил на американцев "ушат воды", рассказав о новой водородной бомбе. Испытание последней в 1953 году показало, что оружие значительно превосходит атомное.
Так удалось предотвратить колоссальных масштабов конфликт. Заявление Хрущёва Манойло сравнил с речью Владимира Путина перед Федеральным Собранием, где президент сообщил о новейшем ядерном вооружении РФ.
Как пишут "Народные Новости", 56 лет назад Никита Хрущёв заявлением о водородной бомбе восстановил шаткий баланс сил между СССР и США, стоящими на грани конфликта. Причиной напряжённых отношений служили революция на Кубе, столкновение интересов в Африке, а также взятие под арест пилота Фрэнсиса Пауэрса, самолёт которого сбили под Свердловском.
Впоследствии американца обменяли на отечественного шпиона Рудольфа Абеля, однако множество международных встреч главы Америки и СССР в связи с разногласиями пропустили. Когда ядерное вооружение Вашингтона стало превосходить силы Москвы, могли развернуться военные действия.
Андрей Манойло из МГУ им. Ломоносова считает, что Хрущёв вылил на американцев "ушат воды", рассказав о новой водородной бомбе. Испытание последней в 1953 году показало, что оружие значительно превосходит атомное.
Так удалось предотвратить колоссальных масштабов конфликт. Заявление Хрущёва Манойло сравнил с речью Владимира Путина перед Федеральным Собранием, где президент сообщил о новейшем ядерном вооружении РФ.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:30