Татьяна Навка задумалась о ледовой постановке повести "Вий"

В посте Татьяна Навка написала, что отпуск - это самое лучшее время для чтения интересной книги. Однако спортсменка призналась, что даже на пляже она думает о работе. Знаменитость приняла решение насладиться русской классикой, приступив к чтению повести "Вий". Фигуристка подчеркнула, что перевертывая страницы книги, она невольно задумалась о новом ледовом спектакле.Фолловеры сказали, что они поняли, на что намекает их любимица. Они считают, что "Вий" на ледовой арене - это будет очень интересное и захватывающее представление. Некоторые подписчики отметили, как красивы стройные ноги Татьяны Навки, оставив под фото много комплиментов. Публикация за час собрала более 100 тысяч одобрительных лайков и свыше 200 комментариев.