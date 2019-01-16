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Татьяна Навка задумалась о ледовой постановке повести "Вий"

Татьяна Навка даже во время отпуска задумалась о новом ледовом спектакле. Знаменитая отечественная фигуристка в своем Instagram-аккаунте намекнула фанатам о режиссуре повести "Вий", показав данную книгу на новом пляжном снимке.

Татьяна Навка задумалась о ледовой постановке повести "Вий"


В посте Татьяна Навка написала, что отпуск - это самое лучшее время для чтения интересной книги. Однако спортсменка призналась, что даже на пляже она думает о работе. Знаменитость приняла решение насладиться русской классикой, приступив к чтению повести "Вий". Фигуристка подчеркнула, что перевертывая страницы книги, она невольно задумалась о новом ледовом спектакле.

Фолловеры сказали, что они поняли, на что намекает их любимица. Они считают, что "Вий" на ледовой арене - это будет очень интересное и захватывающее представление. Некоторые подписчики отметили, как красивы стройные ноги Татьяны Навки, оставив под фото много комплиментов. Публикация за час собрала более 100 тысяч одобрительных лайков и свыше 200 комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:19

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